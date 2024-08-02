إذاعة جيش الاحتلال: المتظاهرون الإسرائيليون ضد الحكومة يعلنون عن إلغاء التظاهر في “كابلان” خشية من الوضع الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 10:44

إذاعة جيش الاحتلال: المتظاهرون الإسرائيليون ضد الحكومة يعلنون عن إلغاء التظاهر في “كابلان” خشية من الوضع الأمني

منذ 26 mins 2 August، 2024
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