اعلام العدو: حزب الله أطلق عشرات الصواريخ نحو الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 22:32

اعلام العدو: حزب الله أطلق عشرات الصواريخ نحو الجليل الغربي

منذ 22 mins 1 August، 2024
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