قصف مدفعي صهيوني استهدف شرق عبسان الجديدة شرق خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 22:30

قصف مدفعي صهيوني استهدف شرق عبسان الجديدة شرق خانيونس بغزة

منذ 1 ساعة 1 August، 2024
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