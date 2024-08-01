السيد الحوثي: إذا كان موقف الأمة تجاه جريمة معينة ضعيف ومحدود هذا يشجع العدو الإسرائيلي على المزيد من ارتكاب الجرائم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 20:58

السيد الحوثي: إذا كان موقف الأمة تجاه جريمة معينة ضعيف ومحدود هذا يشجع العدو الإسرائيلي على المزيد من ارتكاب الجرائم

منذ 25 mins 1 August، 2024
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