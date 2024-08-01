مراسل المنار: الغارة الصهيونية التي استهدفت بلدة شمع في جنوب لبنان أدت الى استشهاد 4 سوريين (أم و3 من أبنائها) وجرح 4 لبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 19:28

مراسل المنار: الغارة الصهيونية التي استهدفت بلدة شمع في جنوب لبنان أدت الى استشهاد 4 سوريين (أم و3 من أبنائها) وجرح 4 لبنانيين

منذ 26 mins 1 August، 2024
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