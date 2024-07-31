وسائل اعلام فلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الصهيوني على سيارة عند مدخل الزوايدة وسط قطاع غزة الى 7 شهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 14:28

وسائل اعلام فلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الصهيوني على سيارة عند مدخل الزوايدة وسط قطاع غزة الى 7 شهداء

منذ 41 mins 31 July، 2024
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