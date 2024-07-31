كتائب القسام: استهدفنا خلال الاشتباك دبابة “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” وفور وصول قوة الإنقاذ تم دك المكان بالهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 14:28

كتائب القسام: استهدفنا خلال الاشتباك دبابة “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” وفور وصول قوة الإنقاذ تم دك المكان بالهاون

منذ 46 mins 31 July، 2024
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