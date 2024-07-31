كتائب القسام: مجاهدونا اشتبكوا مع قوة صهيونية في مخيم الشابورة بمدينة رفح من مسافة صفر واوقعوها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 14:28
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وسائل إعلام فلسطينية: 8 شهداء وإصابة خطيرة في قصف صهيوني استهدف سيارة عند مدخل الزوايدة قرب شركة الكهرباء وسط قطاع غزة
كتائب القسام: مجاهدونا اشتبكوا مع قوة صهيونية في مخيم الشابورة بمدينة رفح من مسافة صفر وأوقعوها بين قتيل وجريح
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كتائب القسام: مجاهدونا اشتبكوا مع قوة صهيونية في مخيم الشابورة بمدينة رفح من مسافة صفر واوقعوها بين قتيل وجريح
منذ 47 mins
31 July، 2024
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