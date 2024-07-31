الخارجية الصينية: نندد بعملية اغتيال هنية ويجب تجنب أي أعمال تؤدي إلى زيادة التصعيد في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 11:24

الخارجية الصينية: نندد بعملية اغتيال هنية ويجب تجنب أي أعمال تؤدي إلى زيادة التصعيد في المنطقة

منذ 1 ساعة 31 July، 2024
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