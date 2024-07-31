العامري: التزامن يكشف حقيقة الدور الأميركي الذي لم يكتف بدعم الصهاينة بل تعداه إلى المشاركة الفعلية المباشرة في الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 03:48

العامري: التزامن يكشف حقيقة الدور الأميركي الذي لم يكتف بدعم الصهاينة بل تعداه إلى المشاركة الفعلية المباشرة في الحرب

منذ 1 ساعة 31 July، 2024
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