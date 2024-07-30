وزارة الصحة اللبنانية: شهيدة و68 جريحا في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 23:14

وزارة الصحة اللبنانية: شهيدة و68 جريحا في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 40 mins 30 July، 2024
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