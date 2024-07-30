حركة الجهاد الإسلامي: نؤكد وقوفنا إلى جانب لبنان الشقيق وشعبه ومقاومته في مواجهة سياسات الإجرام الاسرائيلي التي يكتوي منها شعبنا في غزة والضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 23:12

حركة الجهاد الإسلامي: نؤكد وقوفنا إلى جانب لبنان الشقيق وشعبه ومقاومته في مواجهة سياسات الإجرام الاسرائيلي التي يكتوي منها شعبنا في غزة والضفة المحتلة

منذ 57 mins 30 July، 2024
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