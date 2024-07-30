وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية تتصدى للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الاجواء اللبنانية وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 15:36

وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية تتصدى للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الاجواء اللبنانية وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة

منذ 60 mins 30 July، 2024
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