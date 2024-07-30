كتائب شهداء الأقصى – نابلس: خاض مقاتلونا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم العين من عدة محاور – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 11:00

كتائب شهداء الأقصى – نابلس: خاض مقاتلونا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم العين من عدة محاور

منذ 1 ساعة 30 July، 2024
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