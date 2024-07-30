“معاريف” العبرية: قال نتنياهو بأننا على بعد خطوة واحدة من النصر الكامل لكننا اكتشفنا بالأمس أننا على بعد خطوة واحدة من الحرب الأهلية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 09:30

“معاريف” العبرية: قال نتنياهو بأننا على بعد خطوة واحدة من النصر الكامل لكننا اكتشفنا بالأمس أننا على بعد خطوة واحدة من الحرب الأهلية

منذ 1 ساعة 30 July، 2024
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