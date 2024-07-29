‫وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت يتهم نتنياهو بـ “اضاعة ‫فرصة التوصل الى اتفاق” حول غزة عبر الشروط الجديدة التي اضافها  – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 22:48

‫وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت يتهم نتنياهو بـ “اضاعة ‫فرصة التوصل الى اتفاق” حول غزة عبر الشروط الجديدة التي اضافها 

منذ 1 ساعة 29 July، 2024
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