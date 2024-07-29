‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت منظومة فنية ‏تجسسية تم تثبيتها مؤخرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 16:38

‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت منظومة فنية ‏تجسسية تم تثبيتها مؤخرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة

منذ 35 mins 29 July، 2024
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