رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي: “أنّ الطغيان الأمريكي وصل إلى أوجّه، وهم الآن في طريقهم إلى الإنحدار وأية دعسة ناقصة يقوم بها العدو الإسرائيلي ستنعكس سلباً على الأمريكي وحلفائه”.

وأضاف الشيخ البغدادي:”ممّا لا شكّ فيه أنّ معركة طوفان الأقصى قد ساهمت في كسر آحادية الهيمنة الأمريكية، فأمريكا لاتستطيع أن تفصل نفسها عن الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط وهي تتحمّل تبعات كلّ ما يجري”.

وختم سماحته – كلامه خلال لقاءٍ سياسي في الضاحية الجنوبية لبيروت- “محذراً الإسرائيليين من أية حماقة قد يرتكبونها ضد لبنان والمقاومة، فالزمان الذي كانوا يُعربدون فيه قد انتهى ونحن نقاتلهم اليوم بعد عدة إنتصارات وبالأخص إنتصار تموز ٢٠٠٦م، وبشبابٍ لا تعرف الخوف وبجهوزيةٍ خارج تخيّلكم؛ ولهذا لا أنصحكم بالمغامرة وما شاهدتموه خلال الأشهر العشرة سيكون نزهةً أمام أي تصعيد محتمل”.

المصدر: بريد الموقع