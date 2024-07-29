التلفزيون السوري الرسمي: أبناء الجولان السوري المحتل يتصدون لنتنياهو ويحاولون منعه من دخول مجدل شمس وينعتونه بالفاشي والمجرم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 15:02

التلفزيون السوري الرسمي: أبناء الجولان السوري المحتل يتصدون لنتنياهو ويحاولون منعه من دخول مجدل شمس وينعتونه بالفاشي والمجرم

منذ 43 mins 29 July، 2024
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