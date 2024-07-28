‏المقاومة الإسلامية تستهدف تموضعًا لقوّات العدو الإسرائيلي ونقاط انتشاره في مستعمرة شتولا ‏ومحيطها بالأسلحة المناسبة رداً على ‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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July 28 2024 - 17:48

‏المقاومة الإسلامية تستهدف تموضعًا لقوّات العدو الإسرائيلي ونقاط انتشاره في مستعمرة شتولا ‏ومحيطها بالأسلحة المناسبة رداً على ‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية

منذ 57 mins 28 July، 2024
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