صحيفة بريطانية: 3 جنود احتياط بالجيش الإسرائيلي يرفضون العودة للقتال في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 02:58

صحيفة بريطانية: 3 جنود احتياط بالجيش الإسرائيلي يرفضون العودة للقتال في غزة

منذ 21 mins 28 July، 2024
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