مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارات جوية استهدفت مدينة الخيام وبلدة كفركلا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 03:00

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارات جوية استهدفت مدينة الخيام وبلدة كفركلا في جنوب لبنان

منذ 25 mins 28 July، 2024
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