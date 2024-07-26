صحيفة “هآرتس” العبرية: منظومة “أتلانيتس” التي استخدمها جيش العدو لإغراق الأنفاق حقّقت فشلًا ذريعًا وتم اخراجها من الخدمة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 09:48

صحيفة “هآرتس” العبرية: منظومة “أتلانيتس” التي استخدمها جيش العدو لإغراق الأنفاق حقّقت فشلًا ذريعًا وتم اخراجها من الخدمة

منذ 50 mins 26 July، 2024
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