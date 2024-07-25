ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 8.2% في مايو أيار على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس الخامس والعشرين من يوليو /تموز عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجعت الصادرات السعودية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) 2.1%.

وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنحو 33.9% في ذات الفترة على أساس سنوي.

ووفقاً للبيان، ارتفعت الصادرات السلعية بنحو 5.8% في مايو/ أيار على أساس سنوي. وجاء ذلك نتيجة لزيادة الصادرات البترولية بنسبة 4.9%.

في الوقت نفسه، انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموعة الصادرات الكلي من 73% في مايو أيار العام الماضي إلى 72.4% عن نفس الفترة من العام الجاري.

وفيما يتعلق بالواردات، فقد ارتفعت 2.6% في مايو أيار الماضي. وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي 12.8% مقارنة بمايو أيار العام الماضي لكنه تراجع بنحو 8.8% على أساس شهري.

فيما زادت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 3.3% على أساس شهري.

في الوقت نفسه، كشفت البيانات الرسمية السعودية عن أن الصين هي الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة والتي شكلت ما نسبته 15.2% من إجمالي الصادرات في مايو أيار. وتليها كوريا الجنوبية ثم الهند.

المصدر: cnbcarabia