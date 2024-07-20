تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها اليومية لمدن الضفة الغربية وبلداتها، وتشن حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين، بالتزامن مع استمرار العدوان على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.

ففي جنين، أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مجموعات جبع، تمكن مقاتليها من التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة والإشتباك معها في محاور القتال وإمطارها بزخات كثيفة من الرصاص.

وأضافت الكتيبة في بلاغ عسكري صدر عنها فجر اليوم السبت، أنها استهدفت قوات الاحتلال في عدة مناطق في المحور الغربي محققة إصابات مباشرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين من بلدة جبع جنوب المدينة.

وقالت مصادر محلية لوكالة “وفا”، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يوسف تيسير جابر، ومالك باسل غنام، عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث وتحطيم محتوياتهما، وحطمت مركبة المعتقل يوسف، كما اندلعت مواجهات في البلدة دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي طوباس، شددت قوات الاحتلال، صباح اليوم إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير أمام المتوجهين إلى الأغوار خاصة؛ ما خلق أزمة مركبات على طول مئات الأمتار.

ويشهد هذا الحاجز الواقع شرق المدينة والذي يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الفلسطينية، ويعد منفذا أساسيا إلى الأغوار، منذ أشهر تشديدا وتفتيشا للمركبات، وإجراءات مشددة.

في حين نصب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا عسكريا طيارا على المدخل الرئيسي لبلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله، كما أوقف الجنود المركبات المارة، ودققوا في هويات راكبيها، وقاموا بتصويرها.

واستشهد، بعد منتصف الليلة شاب فلسطيني إثر إصابته بجروح خطيرة في رأسه ببلدة بيت امر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

الشهيد إبراهيم حمزة إبراهيم زعاقيق

وأكدت مصادر طبية في المستشفى الأهلي بمدينة الخليل استشهاد الشاب إبراهيم حمزة إبراهيم زعاقيق (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس في بيت أمر.

وكان الهلال الاحمر، أعلن في وقت متأخر من الليلة بأن طواقمه تتعامل مع إصابة خطيرة جداً لشاب ١٩ عاماً بالرصاص الحي بالرأس، ليُعلن عن استشهاده لاحقا.

يذكر أن الشهيد هو أسير محرر أفرج عنه قبل أسبوعين فقط، وكان الشهيد اصيب قبل عامين برصاص الاحتلال وهو وحيد والديه من الذكور.

وليلا، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة، ضاحيتي ذنابة وعزبة الطياح شرق مدينة طولكرم، حيث أفادت مصادر صحفية لفلسطين اليوم بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت عزبة الطياح من المحور الجنوبي لمدينة طولكرم وجابت شوارعها الرئيسية، قبل ان تتوجه الى ضاحية ذنابة، وتمركزت في منطقة دوار العقدة، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة.

المصدر: مواقع