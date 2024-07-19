القوات المسلحة اليمنية: نجدد دعوتنا لكافة لشعوب العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني والمشاركة الفاعلة في المعركة المصيرية والحتمية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 16:10

القوات المسلحة اليمنية: نجدد دعوتنا لكافة لشعوب العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني والمشاركة الفاعلة في المعركة المصيرية والحتمية

منذ 4 mins 19 July، 2024
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