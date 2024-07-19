القوات المسلحة اليمنية تعلن عن عملية عسكرية في خليج عدن استهدفت سفينة Lobivia بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 16:12

القوات المسلحة اليمنية تعلن عن عملية عسكرية في خليج عدن استهدفت سفينة Lobivia بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة

منذ 6 mins 19 July، 2024
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