مراسل المنار: فريق الإطفاء بالهيئة الصحية الاسلامية يتمكن من إخماد الحريق المندلع في بلدة عيتا الشعب جراء الغارة التي نفذها الطيران الحربي الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 16:12

مراسل المنار: فريق الإطفاء بالهيئة الصحية الاسلامية يتمكن من إخماد الحريق المندلع في بلدة عيتا الشعب جراء الغارة التي نفذها الطيران الحربي الصهيوني

منذ 34 mins 19 July، 2024
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