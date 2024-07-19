حماس: ما يقوم به اليمن وجبهات المقاومة في استهداف مصالح وعمق الكيان هو حق أصيل لمقاومة أمتنا وتأكيد على وحدتها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 14:40

حماس: ما يقوم به اليمن وجبهات المقاومة في استهداف مصالح وعمق الكيان هو حق أصيل لمقاومة أمتنا وتأكيد على وحدتها

منذ 17 mins 19 July، 2024
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