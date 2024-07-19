‫اعلام العدو: انفجار طائرة بدون طيار فوق تل ابيب يكشف عن  ‫ثغرة أمنية كبيرة لدى الجيش “الاسرائيلي”  – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 10:06

‫اعلام العدو: انفجار طائرة بدون طيار فوق تل ابيب يكشف عن  ‫ثغرة أمنية كبيرة لدى الجيش “الاسرائيلي” 

منذ 37 mins 19 July، 2024
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