مصادر المنار: قاعدة فيلون التي استهدفتها المقاومة تبعد 15.5 كلم عن الحدود وتدخل للمرة الأولى بدائرة الاستهداف – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 20:20

مصادر المنار: قاعدة فيلون التي استهدفتها المقاومة تبعد 15.5 كلم عن الحدود وتدخل للمرة الأولى بدائرة الاستهداف

منذ 25 mins 18 July، 2024
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