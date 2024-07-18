قائد فرقة الجليل العميد “شاي كليبر”: في موضوع الذخائر لا نستطيع الإفراط والجيش غير مستعد حقًا لقتال لمدة 9 أشهر هذا هو الواقع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 15:42

قائد فرقة الجليل العميد “شاي كليبر”: في موضوع الذخائر لا نستطيع الإفراط والجيش غير مستعد حقًا لقتال لمدة 9 أشهر هذا هو الواقع

منذ 36 mins 18 July، 2024
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