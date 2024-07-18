كتائب القسام: دك مجاهدونا بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين القوات المتمركزة في منطقة “العزبة” جنوب غرب حي تل السلطان بمدينة رفح بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 12:30

كتائب القسام: دك مجاهدونا بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين القوات المتمركزة في منطقة “العزبة” جنوب غرب حي تل السلطان بمدينة رفح بقذائف الهاون

منذ 52 mins 18 July، 2024
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