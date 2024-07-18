المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نحو 150 شهيدا يومياً جراء قصف الاحتلال المتواصل على مدن القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 12:28

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نحو 150 شهيدا يومياً جراء قصف الاحتلال المتواصل على مدن القطاع

منذ 55 mins 18 July، 2024
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