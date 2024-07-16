إعلام العدو: إصابة 3 “إسرائيليين” جراء عملية إطلاق نار في بيت ليد شمال الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2024 - 08:34

إعلام العدو: إصابة 3 “إسرائيليين” جراء عملية إطلاق نار في بيت ليد شمال الضفة الغربية

منذ 27 mins 16 July، 2024
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