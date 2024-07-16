مراسل المنار: مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في جيش العدو الاسرائيلي بكريات شمونة من ضمن أهداف الصليات الصاروخية الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2024 - 00:14

مراسل المنار: مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في جيش العدو الاسرائيلي بكريات شمونة من ضمن أهداف الصليات الصاروخية الأخيرة

منذ 15 mins 15 July، 2024
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