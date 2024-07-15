الاعلام الفلسطيني: مدفعية الاحتلال تستهدف محيط شركة الكهرباء شمال النصيرات ووصول عدد من الاصابات لمستشفى العودة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 15 2024 - 12:00

الاعلام الفلسطيني: مدفعية الاحتلال تستهدف محيط شركة الكهرباء شمال النصيرات ووصول عدد من الاصابات لمستشفى العودة

منذ 23 mins 15 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة