الاعلام الفلسطيني: مدفعية الاحتلال تستهدف محيط شركة الكهرباء شمال النصيرات ووصول عدد من الاصابات لمستشفى العودة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 12:00
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المقاومة الاسلامية: استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالاسلحة الصاروخية وتحقيق اصابات مباشرة
المقاومة الاسلامية: استهداف انتشار لجنود العدو الصهيوني في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان
الاعلام الفلسطيني: مدفعية الاحتلال تستهدف محيط شركة الكهرباء شمال النصيرات ووصول عدد من الاصابات لمستشفى العودة
منذ 23 mins
15 July، 2024
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