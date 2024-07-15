الذهب يتراجع والمستثمرون يترقبون المزيد من الدلائل بشأن مسار أسعار الفائدة في أمريكا

تراجعت أسعار الذهب الاثنين في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصدور بيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2409.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2414.70 دولار.

وارتفع الدولار بفضل طلبات تتعلق بالسلامة في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي زادت من احتمالات فوزه في الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من أصحاب العملات الأخرى.

وتضع الأسواق في الحسبان احتمالات بنسبة 93 في المئة بأن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول. ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، وعادة ما تزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.88 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 995.80 دولار وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 962.50 دولار.

المصدر: رويترز