القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية مشتركة ضد سفينة اسرائيلية في خليج عدن وتستهدف عدداً من الأهداف الصهيونية في “ايلات” رداً على مجزرة المواصي في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 22:52

القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية مشتركة ضد سفينة اسرائيلية في خليج عدن وتستهدف عدداً من الأهداف الصهيونية في “ايلات” رداً على مجزرة المواصي في خانيونس

منذ 10 mins 14 July، 2024
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