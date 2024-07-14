17 شهيداً و57 جريحاً وصلوا عيادة الشيخ رضوان جراء استهدافات الاحتلال في مدينة غزة الليلة الماضية وفجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 10:10
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17 شهيداً و57 جريحاً وصلوا عيادة الشيخ رضوان جراء استهدافات الاحتلال في مدينة غزة الليلة الماضية وفجر اليوم
منذ 59 mins
14 July، 2024
عاجل
الشيخ رضوان
العدوان على غزة
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