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July 14 2024 - 03:36

محاولة اغتيال لترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا الاميركية

منذ 2 ساعة 14 July، 2024
ترامب
أخبار دولية - الولايات المتحدة - تقارير مصورة

تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لما وصفها المتحدث بإسمه بحادثة اطلاق النار عليه خلال القاء كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وتظهر المشاهد مغادرة ترامب منصة الحفل الانتخابي برفقة حرسه مع ظهور دماء طفيفة على أذنه اليمنى.

وقال المتحدث باسم ترامب إن الاخير بخير، ويخضع لفحوصيات طبية جادة، فيما أعلن البيت الأبيض أنه تم ابلاغ الرئيس بايدن بالحادثة.

من جهتها، قالت وسائل اعلام أميركية إنه تم قتل منفذ عملية اطلاق النار على ترامب.

وفي أول تعليق له على محاولة إغتيال ترامب، قال الرئيس الاميركي جو بايدن “يجب إدانة هذا الامر كأمة موحدة”.

 

المصدر: قناة المنار

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