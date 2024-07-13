الطقس غداً غائم احيانا مع انخفاض بسيط بالحرارة ورطوبة مرتفعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر وبالتالي ظهور ضباب كثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحيانا، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ شمال البلاد بدءا من بعد الظهر، ويبقى التحذير من ارتفاع موج البحر بسبب الرياح الناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .

تحذير: نحذر المواطنين من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية يومي السبت والأحد وحتى ظهر الاثنين حيث يصل ارتفاع الموج على الشواطئ الشمالية الى متر ونصف.

الطقس المتوقع في لبنان

اليوم السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يعزز الشعور بالحر وبالتالي ظهور كثيف للضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانا، كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود المتر ونصف لذا نحذر المواطنين من خطر تشكل التيارات المائية.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر وبالتالي ظهور ضباب كثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحيانا، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ شمال البلاد بدءا من بعد الظهر، ويبقى التحذير من ارتفاع موج البحر بسبب الرياح الناشطة.

الإثنين:غائم جزئيا الى غائم أحيانا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر وبالتالي ظهور ضباب كثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحيانا وتساقط الرذاذ شمال البلاد، كما تبقى الرياح ناشطة فيرتفع معها موج البحر.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر ، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة فتسوء معه الرؤية أحيانا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 35 درجة، فوق الجبال من 23 الى 28 درجة، في الداخل من 20 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

– الانقشاع: جيد إلى متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين %60 و 85 %.

– حال البحر: هائج خاصة شمال البلاد.

– حرارة سطح الماء: 29درجة .

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية