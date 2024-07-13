العدو الاسرائيلي يقتحم منطقة الشارع الغربي في مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 01:42

العدو الاسرائيلي يقتحم منطقة الشارع الغربي في مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 59 mins 13 July، 2024
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