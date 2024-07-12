اليمنيون يؤكدون ثباتهم الدائم مع غزة

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرات مليونية تحت شعار “ثابتون مع غزة.. وسنتصدى لأمريكا ومن تورط معها”.

واكد المشاركون على أن اليمن لن ينكسر وانه سيواصل إسناد غزة، مشددين على تفويضهم وتأييدهم لخيارات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مواجهة خطوات التصعيد السعودية الأمريكية ضد بلدهم.

وأعلن المشاركون الجهوزية العالية والاستنفار لخوض معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، وشددوا على ان “التهديدات الأمريكية لن تثني الشعب اليمني وقيادته وجيشه عن الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات القوات المسلحة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة وفلسطين”.

وحذر المشاركون “النظام السعودي من الاستمرار في حربه الاقتصادية والعدائية على الشعب اليمني خدمة للعدو الأمريكي والصهيوني”، واكدوا أن “صبر الشعب اليمني سينفد وستكون العواقب وخيمة على المملكة وكل مصالحها الحيوية والاقتصادية”.

المصدر: قناة المنار + موقع انصار الله