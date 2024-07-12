“يديعوت أحرونوت”: في 7 أكتوبر لم يكن لدى رجال ونساء “إسرائيل” جيش لحمايتهم ولا معلومات استخبارية مسبقة ولا قوة جوية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 10:00

“يديعوت أحرونوت”: في 7 أكتوبر لم يكن لدى رجال ونساء “إسرائيل” جيش لحمايتهم ولا معلومات استخبارية مسبقة ولا قوة جوية

منذ 24 mins 12 July، 2024
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