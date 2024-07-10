أوساط العدو.. حزب الله أذلّنا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 21:28

أوساط العدو.. حزب الله أذلّنا

منذ 40 mins 10 July، 2024
صهاينة
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

بعد الحلقة الثانية من الهدهد، أوساطٌ صهيونيةٌ تعلّق : حزبُ الله أذَلَّنا..

المصدر: قناة المنار

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