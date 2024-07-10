اشتداد الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في حي تل الهوى بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 19:46
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الرئيس بزشكيان اكد على دعم بلاده لسوريا والمقاومة وشدد على تعزيز العلاقات الثنائية وتطبيق الاتفاقيات
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السيد حسن نصر الله: ابو نعمة بدأ في هذه المسيرة مقاتلا ونحن امام مجاهد اسير وجريح وقائد في العديد من الساحات
المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت بالطيران المسير ميناء أسدود المحتل ردًّا على مجازر العدو الصهيوني في قطاع غزة
قائد الحرس الثوري الإسلامي في ايران اللواء حسين سلامي: نحن ندعم جبهات المقاومة واذا لزم الأمر سندخل ميادين الحرب
اللواء سلامي: المقاومة تتعاظم والصهاينة يتعرضون اليوم للقصف من قبل المقاومين في فلسطين والعراق واليمن ولبنان
الإمام السيد علي الخامنئي يعين الشيخ أحمد مطهري أصل ممثلًا له في أذربيجان الشرقية خلفًا للشهيد السيد محمد علي آل هاشم
اشتداد الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في حي تل الهوى بغزة
منذ 2 ساعة
10 July، 2024
عاجل
حي تل الهوى
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