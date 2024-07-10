الشهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 10:36

الشهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش

منذ 42 mins 10 July، 2024
ياسر نمر قرنبش
شهداء على طريق القدس

ياسر نمر قرنبش 1

المصدر: موقع المنار

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