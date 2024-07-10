الرشق: بعد أكثر من تسعة أشهر الاحتلال ما زال يتخبط ولم ولن يحقق أي انتصار وكل ما يحققه هو مجازر ضد المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 10 2024 - 01:36

الرشق: بعد أكثر من تسعة أشهر الاحتلال ما زال يتخبط ولم ولن يحقق أي انتصار وكل ما يحققه هو مجازر ضد المدنيين

منذ 18 mins 10 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة