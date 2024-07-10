الرشق: لا شيء يمكن أن يبرر جريمة قصف المدنيين العزل من النساء والأطفال – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 01:36

الرشق: لا شيء يمكن أن يبرر جريمة قصف المدنيين العزل من النساء والأطفال

منذ 19 mins 10 July، 2024
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